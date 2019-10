Präsidentensprecher : Türkei will „in Kürze“ in Syrien einmarschieren

Türkei will „in Kürze“ in Syrien einmarschieren

Ankara Noch ist die Lage an der Grenze Nordsyriens ruhig. Die Türkei will aber „in Kürze“ einmarschieren. Das schreibt der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Fahrettin Altun veröffentlichte einen Meinungsbeitrag in der „Washington Post“ . „Das türkische Militär, zusammen mit der Freien Syrischen Armee, wird die türkisch-syrische Grenze in Kürze überqueren“, schrieb Altun. Bei der Freien Syrischen Armee (FSA) handelt es sich um von der Türkei unterstützte syrische Rebellen.

Kurdische Quellen in Nordsyrien sagten am Mittwochmorgen, es sei bisher ruhig. Sie wüssten aber von weiteren türkischen Verstärkungen an der Grenze. In einer Stellungnahme der von den Kurden dominierten Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDF) hieß es: „Alle Indizien - Informationen aus dem Feld und militärischer Aufbau auf der türkischen Seite der Grenze - deuten darauf hin, dass unsere Grenzregion von der Türkei und der mit ihnen verbundenen syrischen Opposition angegriffen wird.“