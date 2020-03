Verwirrung um zwei Präsidenten : Rivalen erklären sich jeweils zum Sieger der Afghanistan-Wahl

Kabul Die Wahlkommission hat Ghani zum Präsidenten ernannt, doch Gegner Abdullah erkennt das nicht an. Jetzt wird befürchtet, dass die Rivalität und die ungeklärten Machtverhältnisse in Gewalt ausarten könnten.

Die Rivalen Aschraf Ghani und Abdullah Abdullah haben sich beide zum Präsidenten von Afghanistan erklärt. Sie hielten am Montag gleichzeitig separate Vereidigungszeremonien ab. Die Rivalität führt zu mehr Chaos in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land.

Die afghanische Wahlkommission hatte Amtsinhaber Ghani zum Gewinner der Präsidentschaftswahl im September erklärt. Abdullah, der bislang in einer Einheitsregierung als Regierungschef fungiert, kam offiziell auf den zweiten Platz. Er und eine für Beschwerden rund um die Wahl zuständige Kommission monierten Unregelmäßigkeiten. Danach erklärten sich sowohl Ghani als auch Abdullah zum Wahlsieger. Jeweils haben sie einige einflussreiche Warlords auf ihrer Seite.

Ghani hielt seine im Staatsfernsehen übertragene Zeremonie im Präsidentenpalast ab und Abdullah seine im nahe gelegenen Sapedar-Palast. Jeweils waren viele Unterstützer zugegen. An Ghanis Zeremonie nahmen einige Vertreter des Auslands teil, ein Zeichen der internationalen Unterstützung für ihn. Anwesend waren etwa der US-Gesandte Zalmay Khalilzad, der Chef der US-Truppen in Afghanistan, Austin S. Miller, und der für Afghanistan zuständige Vertreter von UN-Generalsekretär António Guterres, Tadamichi Yamamoto.

Abdullahs Vereidigung wurde vom Privatsender Tolo TV übertragen. Unter den Anwesenden waren sogenannte Dschihad-Kommandanten, die beim Sturz der Taliban 2001 mit den USA verbündet waren. In den 1990er Jahren waren sie an dem damaligen Bürgerkrieg beteiligt, was Sorgen aufkommen ließ, dass die Rivalität zwischen den afghanischen Politikern zu Gewalt führen könnte.