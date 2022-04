Erste Hochrechnung : Macron gewinnt Stichwahl um Präsidentenamt in Frankreich

Macron gewinnt Stichwahl um Präsidentenamt in Frankreich

Unterstützer von Emmanuel Macron feiern die erste Hochrechnung am Sonntagabend am Champ de Mars. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Paris Aus der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich ist Amtsinhaber Emmanuel Macron laut Hochrechnungen erneut als Sieger hervorgegangen. Die unterlegene Kandidatin Marine Le Pen richtet ihr Augenmerk nun auf die französischen Parlamentswahlen im Juni.

Der Liberale Emmanuel Macron ist als französischer Präsident wiedergewählt worden. Laut Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend setzte er sich deutlich gegen die rechtsnationale EU-Kritikerin Marine Le Pen durch. Laut den Sendern France 2 und TF1 kam Macron auf etwa 58 bis 58,2 Prozent der Stimmen, Le Pen lediglich auf 41,8 bis 42 Prozent.

Marine Le Pen zeigte sich trotz ihrer Wahlniederlage kämpferisch. „Die Partie ist noch nicht gelaufen, es stehen noch Parlamentswahlen an“, sagte sie am Sonntagabend vor ihren Anhängern in Paris. Sie werde „den Kampf weiterführen, an der Seite des (Interims-Parteichefs) Jordan Bardella“, sagte sie. Das Ergebnis zeige ein „großes Misstrauen des Volkes“, betonte sie.