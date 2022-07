Rücktritt per Mail : Präsident von Sri Lanka tritt nach langen Protesten zurück

Rücktritt per Mail

Demonstranten stehen zusammen vor dem Bürogebäude des Premierministers von Sri Lanka und heben ihre Fäuste in die Höhe. Foto: dpa/Rafiq Maqbool

Der Präsident von Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, hat nach Angaben aus Kreisen des Parlamentspräsidenten seinen Rücktritt per E-Mail eingereicht. Der Parlamentspräsident werde am (morgigen) Freitag eine offizielle Bekanntgabe machen, teilte eine Person aus seinem Mitarbeiterstab, Indunil Yapa, am Donnerstag mit.