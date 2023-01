Bis zum 8. Februar Präsident von Sri Lanka setzt Parlament aus

Der Präsident von Sri Lanka hat die Arbeit des Parlaments bis zum 8. Februar ausgesetzt. An dem Tag werde er neue langfristige politische Maßnahmen bekanntgeben, mit denen unter anderem auf die Wirtschaftskrise in dem Land eingegangen werden solle, teilte Präsident Ranil Wickremesinghe mit. Der Beschluss zum Parlament, das ab Mitternacht am Freitag ausgesetzt wurde, erfolgte per Dekret.