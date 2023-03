Erste Prognosen Stichwahl entscheidet wohl über künftigen Präsidenten von Montenegro

Über den künftigen Präsidenten von Montenegro wird ersten Prognosen zufolge in einer Stichwahl entschieden. Im ersten Wahlgang erhielt Amtsinhaber Milo Djukanovic etwa 35 Prozent der Stimmen, während der Wirtschaftswissenschaftler Jakov Milatović rund 29 Prozent erzielte, so die Prognosen des Forschungsinstituts CeMi. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, treten die beiden am 2. April in einer Stichwahl gegeneinander an. Offizielle Ergebnisse wurden im Lauf des Abends erwartet.