Drohungen aus dem Iran : Präsident Ruhani sieht europäische Soldaten in Nahost in Gefahr

Präsident Ruhani sieht europäische Soldaten in Nahost in Gefahr

Teheran Eskaliert die angspannte Lage im Iran weiter? Nun hat der iranische Präsident Ruhani weitere Schritte angedeutet und gesagt, europäische Soldaten im Nahen Osten könnten in Gefahr sein.

Im Streit um das Atomabkommen droht der Iran offenbar den europäischen Unterzeichnerstaaten. Europäische Soldaten im Nahen Osten „könnten in Gefahr sein“, sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani am Mittwoch während einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung. Es ist das erste Mal, dass Ruhani Europa inmitten der Spannungen mit den USA droht, die sich einseitig aus dem Atomabkommen zurückgezogen haben.

Deutschland, Großbritannien und Frankreich hatten am Dienstag den sogenannten Streitschlichtungsmechanismus des Vertrags ausgelöst. Damit erklärten sie, der Iran verletze zentrale Auflagen, während sie selbst sich stets an den Atompakt gehalten hätten. Der Iran kündigte anschließend eine „starke Antwort“ an.