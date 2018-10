Präsident Recep Tayyip Erdogan nennt Tod Khashoggis „geplanten Mord“

Vorwurf an Saudi-Arabien

Ankara Der türkische Präsident Erdogan wirft Saudi-Arabien vor, den regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi grausam getötet und die Tat geplant zu haben. Dafür gebe es „starke Beweise“, sagt Erdogan.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Fall Jamal Khashoggi von einem „barbarischen geplanten Mord“ gesprochen. Die Türkei habe „starke Beweise in der Hand“, sagte er während einer Fraktionssitzung seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP am Dienstag in Ankara.