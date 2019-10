Vorschlag von Kramp-Karrenbauer : Positive Signale zu Syrien-Schutzzone

Berlin Das EU-Parlament stützt Kramp-Karrenbauers Vorschlag. Die Nato ist gesprächsbereit.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat international positive Signale für ihren Vorschlag bekommen, in Nordsyrien eine Schutzzone unter Aufsicht der Vereinten Nationen zu errichten. Das Europäische Parlament sprach sich am Donnerstag in einer Resolution mit großer Mehrheit für die Initiative aus. Die Pläne der Türkei, an der Grenze im Nordosten Syriens eine Sicherheitszone einzurichten, lehnten die EU-Abgeordneten entschieden ab. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte Kramp-Karrenbauers Vorstoß grundsätzlich, sieht aber noch großen Gesprächsbedarf.