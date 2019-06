Proteste im Sudan : UN verurteilen Militärgewalt gegen Demonstranten

In diesem Videostandbild vertreiben sudanesische Streitkräfte Zivilisten von einer Straße. Foto: dpa/-

New York/Genf Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben die jüngste Gewalt der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten deutlich verurteilt. Sudans Militär soll vergangene Woche etwa 100 Menschen vor dem Armee-Hauptquartier getötet haben.

Das UN-Gremium verabschiedete am Dienstag (Ortszeit) in New York eine Erklärung. Demnach müssten Zivilisten geschützt und Menschenrechte geachtet werden.