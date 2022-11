Russische Komiker rufen an Polnischer Präsident fällt auf Telefonstreich herein – schon wieder

Der Anruf sei einer von vielen gewesen, die Duda am 15. November erhalten habe - kurz nach dem Einschlag einer Rakete in Ostpolen nahe der Grenze zur Ukraine. Die russischen Komiker Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow, bekannt als Wowan und Lexus, veröffentlichten bei YouTube eine Aufnahme des Gesprächs. Zu hören ist Duda, der einem Mann, den er für Macron hält, für seinen Anruf dankt. Duda berichtet auf Englisch von dem Raketeneinschlag und seinem Plan, die Nato um eine Konsultation zu bitten. Er beteuert, er wolle den Konflikt mit Russland, das am 24. Februar in der Ukraine einmarschierte, nicht verschärfen.