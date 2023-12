Polen Ministerpräsident Donald Tusk vereidigt

Der neue polnische Ministerpräsident Donald Tusk ist von Präsident Andrzej Duda vereidigt worden. Auch die Ministerinnen und Minister des neuen Regierungskabinetts legten bei der Zeremonie am Mittwochmorgen im Präsidialpalast in der Hauptstadt Warschau ihre Amtseide ab. Es ist der finale Schritt des Machtübergangs, der sich in dieser Woche vollzog. Er markiert das Ende von acht tumultreichen Jahren unter der PiS-Regierung, die geprägt waren von Konflikten mit der EU-Kommission.