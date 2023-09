Premiere in Venedig Polnischer Minister vergleicht Flüchtlings-Film mit Nazi-Propaganda

Im Jahr 2021 hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika mit Flügen und Visa nach Belarus gelockt und sie in Richtung von EU-Ländern geschickt. In einigen Fällen stießen belarussische Grenzschützer die Menschen über die Grenze. Polen beschuldigte Lukaschenko in der Folge, mutwillig Unfrieden in der Region säen zu wollen. In vielen Fällen drängten polnische Grenzschützer die Migranten zurück oder hinderten sie daran, Asylanträge zu stellen. Im Sommer 2021 strandeten somit etliche Migranten in einem Niemandsland zwischen Polen und Belarus, wo ihnen humanitäre und medizinische Hilfe verweigert wurde. Aktivisten haben den Tod Dutzender Migranten in dem Grenzgebiet öffentlich gemacht.