Als Protest für LGBT-Gemeinschaft : Polnische Opposition trägt Regenbogenfarben zur Vereidigung Dudas

In die Farben des Regenbogens gekleidete linke Parlamentarier posieren vor dem Gebäude des polnischen Parlaments (Sejm), nachdem der polnische Präsident Andrzej Duda (nicht im Bild) am 6. August 2020 in Warschau für seine zweite Amtszeit vereidigt wurde. Foto: AFP/WOJTEK RADWANSKI