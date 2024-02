Protest gegen EU-Agrarpolitik Polens Bauern planen Blockade der A12 nahe der Grenze zu Deutschland

Die Polizei kündigte an, sie werde den Verkehr auf der viel befahrenen A12 ab der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte sperren, so dass alle Verkehrsteilnehmer abfahren müssen. So solle ein kilometerlanger Stau vor allem für Lkw vor der Grenze vermieden werden, sagte der Sprecher. Die Verkehrsteilnehmer würden weit vor der Sperrung auf die Einschränkung hingewiesen. Der Güterverkehr solle auf andere Autobahnen ausweichen. Die A12 ist eine zentrale Verkehrsachse, die Berlin mit Polen verbindet.