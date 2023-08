Historischer „Mugshot“ So versucht Trump das Polizeifoto für sich zu nutzen

Aber das ist nicht das Einzige, was am Donnerstagabend in den sozialen Medien für Aufregung sorgte. In den Gefängnisunterlagen von Fulton County wird Trump mit einer Größe von 1,80 m und einem Gewicht von 215 Pfund (97 Kilogramm) sowie blondem oder erdbeerfarbenem Haar angegeben. Sein Gewicht ist im Vergleich zu den Angaben in seinem letzten Gesundheitsbericht für das Weiße Haus deutlich gesunken. In seinem jährlichen Gesundheitsbericht aus dem Jahr 2020 wog der damalige Präsident Trump 244 Pfund (110 Kilogramm).