Auch vier Kinder im Laderaum : Niederländische Polizei entdeckt 16 Menschen in Lkw auf Weg nach Großbritannien

Den Haag Der Lkw-Fahrer hatte Grenzschutzbeamte im Hafen von IJmuiden über Geräusche im Anhänger informiert. Die Polizei fand vier Kinder, eine Frau sowie elf Männer verschiedener Nationalitäten in dem Lkw, der auf einer Fähre nach Großbritannien übersetzen sollte.

Vor 14 Tagen waren in Großbritannien in einem Industriegebiet östlich von London in einem Lkw-Kühlcontainer 39 Leichen entdeckt worden. Bei den Opfern handelte es sich nach Angaben der Polizei vermutlich um vietnamesische Staatsbürger. Erst am Montag hatte die griechische Polizei 41 Menschen lebend aus einem Kühllastwagen gerettet.