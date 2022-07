Nach „Beergate“ : Labour-Chef Starmer wird für angeblichen Lockdown-Verstoß nicht bestraft

Durham In einem Video war Keir Starmer während verschärfter Pandemie-Beschränkungen mit Kollegen und einer Bierflasche in der Hand zu sehen. Die Polizei beendete die Ermittlungen nun ohne Konsequenzen.

Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Keir Starmer, erhält keinen Strafbefehl wegen eines angeblichen Lockdown-Verstoßes. Das teilte die Polizei in der nordenglischen Stadt Durham am Freitag mit.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem ein Video an die Öffentlichkeit gelangt war, in dem Starmer mit einer Flasche Bier in einem Wahlkampfbüro mit Kollegen zu sehen war. Der Fall wurde von den Medien daher auch als „Beergate“ bezeichnet. Der Vorfall spielte sich im April 2021 ab, kurz vor einer Nachwahl im Bezirk Hartlepool.