Polit-Beben bei Parlamentswahlen : Frankreich droht unregierbar zu werden

Herbe Schlappe für Emmanuel Macron. (Archiv, Symbol) Foto: Lemouton Stephane/dpa

Analyse Paris Die Opposition könnte die neue Nationalversammlung blockieren. Koalitionen wie in Deutschland sind nicht in Sicht. Die Regierungsfähigkeit des Präsidenten hängt nun ausgerechnet an einer Partei, die er in den vergangenen Jahren systematisch erniedrigt hat.