Einflussnahme auf Justiz : Polens Umgang mit Richtern ruft EU-Menschenrechtsgericht auf den Plan

Straßburg In Europa ist ein faires Verfahren vor Gericht garantiert. Dies fordert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nun von Polen ein. Dort hat die Politik begonnen, Einfluss auf die Justiz zu nehmen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Polen aufgefordert, einem von einem Disziplinarverfahren betroffenen Richter am Obersten Gericht in Warschau ein "faires Verfahren" zu garantieren. Die polnische Regierung müsse "sicherzustellen", dass das Verfahren zur Aufhebung der richterlichen Immunität des Richters Wlodzimierz Wrobel den Anforderungen eines fairen Verfahrens gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention entspricht, forderte das Gericht am Dienstag in einer Erklärung. Wrobel war im Januar 2020 maßgeblich an einem Urteil beteiligt, das die Illegalität der Disziplinarkammer feststellte.