Umstrittene Justizreform : Polens Präsident unterzeichnet Gesetz zur Richter-Disziplinierung

Polens Präsident Andrzej Duda vor dem Präsidenten-Palast in Warschau. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Warschau Strenge Regeln gelten demnächst für Polens Richter. Der Präsident unterzeichnete ein umstrittenes Gesetz zur ihrer Disziplinierung. Es ist Teil einer Justizreform, die die EU scharf kritisiert.

Polens Präsident Andrzej Duda hat ein umstrittenes Gesetz zur Disziplinierung von Richtern unterzeichnet. Dies sagte Dudas Sprecher Blazej Spychalski am Dienstag der Nachrichtenagentur PAP. Ende Januar hatte die nationalkonservative Regierungspartei PiS mit ihrer Mehrheit im Parlament das umstrittene Gesetz verabschiedet.

Die in Polen regierende PiS hat in den vergangenen Jahren das Justizwesen umgebaut. Die EU-Kommission hat wegen strittiger Reformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Warschau eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingereicht.