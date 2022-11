Streitkräfte in erhöhter Bereitschaft : Zwei Tote nach Explosion in Polen nahe ukrainischer Grenze

Russische Raketen könnten sich in das Gebiet verirrt haben (Symbolbild). Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Warschau/Washington/Düsseldorf Russische Raketen sollen unweit der Grenze zur Ukraine eingeschlagen sein. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat wegen einer nicht näher bezeichneten Krisensituation eine Sitzung des Sicherheitsrates einberufen.

Bei einem Einschlag russischer Raketen in Polen sind unbestätigten Medienberichten zufolge am Dienstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Der polnische Hörfunk-Sender ZET berichtete, zwei verirrte russische Raketen seien in Przewodów nahe der Grenze zur Ukraine niedergegangen. Die Nachrichtenagentur AP meldete unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise ebenfalls, bei dem Einschlag russischer Raketen seien zwei Menschen getötet worden.

Hier gab es Explosionen. Foto: dpa/dpa-infografik GmbH

Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, die Berichte über den angeblichen Einschlag zu prüfen. Ein Vertreter der polnischen Feuerwehr bestätigte unterdessen zwei Tote bei einer Explosion. „Es ist unklar, was geschehen ist“, sagte der diensthabende Beamte.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief wegen einer nicht näher bezeichneten Krisensituation eine Sitzung des Sicherheitsrates seines Landes ein. Das meldete die Nachrichtenagentur PAP. Offizielle Angaben wurden zunächst nicht gemacht, Berichte legten allerdings einen Zusammenhang mit dem massiven russischen Raketenbeschuss auf das Nachbarland Ukraine vom Dienstag nahe.

Die Nato will die Berichte über die Ereignisse in Polen prüfen. Der geschäftsführende Außenminister des Nato-Mitglieds Dänemark, Jeppe Kofod, bezeichnete den Vorfall auf Twitter als sehr besorgniserregend. „Wir stehen in engem Kontakt mit Polen und unseren anderen Verbündeten in der Nato.“ Dem lettischen Verteidigungsminister Artis Pabriks zufolge könnte die Nato eine Luftabwehr für Polen und „einen Teil des ukrainischen Territoriums“ aufbauen. „Absichtlich oder unabsichtlich verursacht – eine solche Situation ist inakzeptabel“, schrieb er auf Twitter.

Es wäre der erste Zwischenfall dieser Art in dem seit fast neun Monaten andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied der EU und der Nato. Regierungssprecher Piotr Müller warnte allerdings davor, ungeprüfte Informationen zu verbreiten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj legte sich dagegen fest: Es seien russische Raketen gewesen, die Polen getroffen hätten. Die Ukraine habe seit Langem davor gewarnt, dass sich die russischen Aktionen nicht auf die Ukraine beschränken würden.

Das russische Militär wies Berichte über den Absturz angeblich russischer Raketen auf ein polnisches Dorf als „gezielte Provokation“ zurück. Es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstagabend mit. Auch die in polnischen Medien verbreiteten Fotos angeblicher Trümmerteile hätten nichts mit russischen Waffensystemen zu tun, hieß es.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock zeigte sich betroffen. „Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten und Nachbarn“, schrieb die Grünen-Politikerin auf Twitter. „Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und Nato-Verbündeten.“ Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) aus Düsseldorf, schrieb auf Twitter, der Kreml müsse sich „umgehend erklären“.

Russland hatte am Dienstag Dutzende Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe berichtete von bis 100 Geschossen. Es war ukrainischen Militärangaben zufolge der bislang massivste Angriff auf die Infrastruktur seit Kriegsbeginn. Etwa sieben Millionen Haushalte saßen den Behörden zufolge zeitweise im Dunkeln.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba verlangte, die in Indonesien tagende G20-Gruppe führender Wirtschaftsmächte solle die Angriffe auf die Ukraine verurteilen. Die US-Regierung tat dies auch umgehend: „Während die Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem G20-Gipfel auf Bali zusammenkommen, um Fragen zu erörtern, die für das Leben und Auskommen der Menschen auf der ganzen Welt von großer Bedeutung sind, bedroht Russland erneut diese Leben und zerstört die kritische Infrastruktur der Ukraine“, teilte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, mit.

( mit rtr/dpa/ap)