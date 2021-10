Streit um Rechtsstaatlichkeit : Polen wirft EU "Erpressung" vor

Brüssel Mit scharfen Worten hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Europaparlament ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das EU-Recht untergräbt, kritisiert und angekündigt, zu handeln. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sieht sein Land bedroht.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts zum Vorrang nationalen Rechts vor EU-Recht als Bedrohung für die Grundlagen der Union bezeichnet. In einer Rede vor den Europaabgeordneten in Straßburg erklärte von der Leyen am Dienstag, das Urteil gefährde die Einheit der EU und untergrabe den Schutz der richterlichen Unabhängigkeit.