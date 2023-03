„In den kommenden Tagen“ Polen will vier Kampfjets an die Ukraine liefern

Warschau · Polen will schon sehr bald erste Kampfjets aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. Das kündigte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag an.

16.03.2023, 13:36 Uhr

Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe (Archivbild). Foto: dpa/Michael Walczak

Polen will Präsident Andrzej Duda zufolge der Ukraine in den kommenden Tagen vier Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 zur Verfügung stellen. Später sollten acht weitere folgen, die zuerst überprüft werden müssten, teilte Duda am Donnerstag mit. Polen ist das erste Nato-Land, dass der Bitte der Ukraine um Kampfflugzeuge zur Verteidigung gegen Russland nachkommt. Die polnische Regierung hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass sie nur Kampflugzeuge an die Ukraine liefern würde, wenn es dafür eine größere internationale Koalition gäbe. Auch die Slowakei hat sich dazu bereit erklärt, Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 zur Verfügung zu stellen. Die beiden Nato-Länder haben andere Staaten dazu aufgerufen, sich ihnen anzuschließen. Zuletzt gab es keine Anzeichen dafür, dass größere Länder wie die USA und Großbritannien der Ukraine Kampfflugzeuge geben werden. Die ukrainische Luftwaffe kennt sich mit MiG-29-Flugzeugen aus der Sowjet-Ära aus. Sie kann sie daher sofort nutzen. Polen besitzt 28 der Kampfflugzeuge. Als Ersatz nutzt das Land Maschinen vom Typ F-16 aus den USA und FA 50 aus Südkorea. Zudem kauft Polen Kampfflugzeuge vom Typ F-35 aus den USA.

(boot/AFP/dpa)