Nach der Wahl : Polen steht vor enger Präsidenten-Stichwahl

Polens Präsident Andrzej Duda am Sonntag. Foto: AP/Petr David Josek

Warschau Die Stichwahl um das höchste Staatsamt spaltet die Nation. Der rechtskonservative Amtsinhaber Andrzej Duda setzt auf soziale Fürsorge und Patriotismus. Sein linksliberaler Herausforderer Rafal Trzaskowski will ein weltoffenes Polen schaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrich Krökel

Andrzej Duda gehört zu einem seltenen Politikertypus. Er kann seine Emotionen schlecht hinter einer Maske verbergen. Am Sonntagabend führte das zu skurrilen Szenen. Während seine Anhänger den polnischen Präsidenten mit Sprechchören feierten, rang sich Duda mühsam ein Lächeln ab. Geradezu schizophren wirkte schließlich die Rede des rechtskonservativen Amtsinhabers, dem die Prognosen soeben das stärkste Ergebnis in der ersten Runde der Präsidentenwahl bescheinigt hatten. Mit Blick auf die Stichwahl sagte er: „Wir wollen und werden klar gewinnen.“ Das sollte eine Kampfansage an seinen liberalen Herausforderer Rafal Trzaskowski sein. Die Bilder jedoch zeigten einen Mann, der mit seiner Enttäuschung rang.

Am Montag sah die Welt für Duda dann schon wieder freundlicher aus. Nach den offiziellen Ergebnissen kam er auf 43,7 Prozent der Stimmen. Das waren knapp zwei Punkte mehr, als es die Prognosen ausgewiesen hatten, und am Ende könnten es die entscheidenden Punkte sein. Denn in einem sind sich die Demoskopen einig: Duda und Trzaskowski, beide 48 Jahre alt, werden sich am 12. Juli ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Dabei wiesen die Ergebnisse einen klaren Vorsprung für Duda aus. Der Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski erreichte 30,3 Prozent.

Die Stimmungslagen und Zahlenspiele resultieren aus der tiefen Spaltung der polnischen Gesellschaft. Dem rechtsnationalen Regierungsblock um Präsident Duda und die PiS-Partei mit ihrem autoritären Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski steht ein etwa gleich großes linksliberales Lager gegenüber, das Trzaskowski und seine Bürgerplattform (PO) repräsentieren.

Wie ausgeprägt die Lagerbildung ist, belegte auch die starke Mobilisierung. 64,4 Prozent Wahlbeteiligung: So viele Menschen hatten im postkommunistischen Polen noch nie an einer Abstimmung teilgenommen. Doch was heißt das für das Duell am 12. Juli? Alle übrigen neun Kandidaten, die am Sonntag chancenlos waren, lassen sich grob einem der Lager zuordnen. So dürften die 13,9 Prozent Stimmenanteil des Drittplatzierten Szymon Holownia eher an Trzaskowski fallen. Der unabhängige Kandidat war als „Anti-Duda“ ins Rennen gegangen. Dagegen sind die Wähler des radikalen Nationalisten Krzysztof Bosak, der mit 6,8 Prozent auf Platz vier landete, wohl nur für Duda erreichbar.

(krö)