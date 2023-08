Trotz internationaler Kritik Polen richtet umstrittenes Gremium gegen „russische Einflussnahme“ ein

Polen wählt am 15. Oktober ein neues Parlament. Die seit 2015 regierende PiS ist durch hohe Inflation, diverse Skandale und Vetternwirtschaft unter Druck geraten. Vor diesem Hintergrund brachte die PiS im Frühjahr ein neues Gesetz über die Einsetzung der Russland-Kommission ein. Das Gremium soll prüfen, ob Amtsträger in den Jahren 2007 bis 2022 unter dem Einfluss Moskaus Entscheidungen getroffen haben, die die Sicherheit des Landes gefährden. Ursprünglich sollte die Kommission auch die Befugnis haben, ein Amtsverbot von bis zu zehn Jahren auszusprechen. Nach heftigem Gegenwind änderte Warschau das Gesetz nochmals ab. Anfang August setzte der polnische Präsident Andrzej Duda das Gesetz in Kraft.