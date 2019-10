Parlamentswahl in Polen : Regierungspartei PiS bleibt ersten Prognosen zufolge stärkste Kraft

Parlamentswahl in Polen

Warschau In Polen bleibt die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stärkste politische Kraft. Bei der Parlamentswahl am Sonntag stimmten Prognosen zufolge 43,6 Prozent der Wähler für die PiS.

Kaczynski kündigte an, den polnischen „Wohlfahrtsstaat“ weiterführen zu wollen und beklagte eine „totale Opposition“ und dass die Partei auf ihrem Weg nach oben „mit Steinen beworfen“ wurde.

Somit werden die Nationalkonservativen wahrscheinlich für vier Jahre weiterregieren und dabei „Recht und Gerechtigkeit“ weiterhin auf ihre Weise auslegen. Allerdings bräuchten sie dazu einen Koalitionspartner. In Frage kämen hier die „Aktion Polen“ sowie die rechtsradikale „Konföderation“. Auch wäre eine Koalition der drei größten Oppositionsparteien rechnerisch nach den bisherigen Ergebnissen möglich, um die PiS abzulösen.

Dass die konservativ-liberale Vorgänger-Regierung innerhalb von acht Jahren durch eine kluge Wirtschafts- und Finanzpolitik Anteil an dem polnischen Wirtschaftswunder hat, dass Polen der größte Netto-Empfänger der EU ist, vermochte die PiS erfolgreich zu überspielen – auch Dank eines untergeordneten Staatsfunks.

Das Oppositionsbündniss „Bürger-Koalition“ (KO), in der die ehemalige Regierungspartei „Bürgerplattform“ (PO) dominiert, hingegen schien konzeptlos. Malgorzota Kidawa-Blonska, die Kandidatin für das Amt des Regierungschefs wurde vom Chef des Bündnisses, Grzegorz Schetyna erst ein Monat vor der Wahl präsentiert, ihr fehlte jedoch die Energie.

Der Ausgang der Wahl dürfte in Berlin und Brüssel mit Spannung verfolgt werden. Die PiS hat in den vergangenen Jahren das polnische Justizsystem nach ihren Vorstellungen umgebaut. Da es Zweifel an der Bewahrung der Rechtsstaatlichkeit gibt, hat die EU-Kommission mehrere Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof angestrengt.