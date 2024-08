Kampf um Unabhängigkeit der Justiz Polens Präsident Duda blockiert Justizreform

Präsident Andrzej Duda, letzter Vertreter der früheren Regierungspartei PiS mit Machtbefugnissen, leitete die Änderungen der neuen Regierung am Landesjustizrat zur Überprüfung an das Verfassungsgericht weiter. Das teilte Dudas Kanzleichefin Malgorzata Paprocka in Warschau mit. Sie hatte die Neuregelung schon im Juli „eklatant verfassungswidrig“ genannt. Ohne Dudas Unterschrift kann das Gesetz nicht in Kraft treten.