Nach Festnahme Polnischer Ex-Minister kündigt Hungerstreik an

Der ehemalige polnische Innenminister Mariusz Kaminski will mit einem Hungerstreik gegen seine Haftstrafe protestieren. Seine Verurteilung sei ein Akt politischer Rache, hieß es in einer Erklärung des Mitglieds der abgewählten PiS-Regierung, die am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Warschau vorgelesen wurde. „Als politischer Gefangener trete ich vom ersten Tag meiner Haft an in einen Hungerstreik“, ließ der am Dienstag inhaftierte Kaminski mitteilen. Während die stellvertretende Justizministerin der neuen Regierung, Maria Ejchart, sagte, Kaminski sei kein politischer Gefangener, kündigte Präsident und PiS-Parteigänger Andrzej Duda an, er werde für die Freilassung Kaminskis kämpfen.