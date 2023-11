256 Abgeordnete stimmten für ihn Polens Opposition stellt neuen Parlamentspräsidenten

Morawiecki sagte in einer Rede vor dem Parlament, er strebe eine Regierung an, die die Gräben zwischen den Parteien überwinde. Als er um Unterstützung für dieses Vorhaben warb, kassierte er Gelächter von den Abgeordneten der Opposition. Auch Duda, der der PiS nahesteht, erntete Lacher, als er sagte, die verfassungsmäßige Ordnung müsse gewahrt werden. „Ich werde keiner Umgehung oder Beugung des Gesetzes zustimmen“, sagte Duda. Die PiS war in den vergangenen Jahren immer wieder beschuldigt worden, die Rechtsstaatlichkeit in Polen zu untergraben.