Menschenrechte in Europa : Polnische Region hebt Status als "LGBT-freie Zone" auf

Warschau Eine nationalkonservative Regierungspartei will den Polen ein heterosexuelles Lebensmodell vorschreiben. Doch die dazugehörige Ausgrenzung verstößt gegen die Grundsätze der EU - und das hat Folgen.

Nach finanziellem Druck der EU hat eine Region in Südpolen ihren Status als sogenannte "LGBT-Ideologie-freie Zone" wieder aufgehoben. Das Regionalparlament in Swietokrzyskie stimmte in einer Sondersitzung am Mittwoch dafür, die umstrittene Bezeichnung zu streichen. LGBT steht im Englischen für Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender.