Nach dem Regierungswechsel Warum Polen nicht zur Ruhe kommt

Zu den größten Streitpunkten in der polnischen Gesellschaft zählen unter anderem soziokulturelle Fragen. Strittig ist zum Beispiel, welcher Stellenwert christlichen Werten zukommen soll, was die Rolle der katholischen Kirche im Gemeinwesen ist und ob gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingeführt werden sollen. Auch in der Wirtschafts- und Sozialpolitik herrsche Uneinigkeit. „Die PiS hat jahrelang einen konservativ geprägten Wohlfahrtsstaat aufgebaut. Dies wurde von Wirtschaftsliberalen gerügt, aber auch von Teilen der Sozialdemokratie, die eine andere Sozialpolitik anstrebte“, sagt der Polen-Experte.