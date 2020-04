19. April 1943 : Polen gedenkt des Aufstands im Warschauer Ghetto

Wegen der Pandemie war es am Denkmal in Warschau deutlich leerer als üblich. Viele der Gedenkveranstaltungen fanden online statt. Foto: AP/Czarek Sokolowski

Wahrschau Polen hat am Sonntag des Aufstands im Warschauer Ghetto vor 77 Jahren gedacht. Wegen der Corona-Pandemie gab es statt großer Gedenkzeremonien in diesem Jahr nur kleine Versammlungen sowie Aktionen im Internet.

Am Mittag heulten wie in jedem Jahr die Sirenen, um der Aufständischen zu gedenken. Anders als sonst wurden jedoch keine Narzissen aus Papier in den Straßen verteilt, die sich die Bewohner Warschaus traditionell an ihre Jacken heften, um an den gelben Stern zu erinnern, den Juden während der Nazi-Herrschaft tragen mussten. Stattdessen veröffentlichte das Polin Museum für die Geschichte der Polnischen Juden eine Vorlage im Internet, mit der die Blumen aus Karton gebastelt werden sollten. Dem Aufruf, Bilder von den selbstgemachten Narzissen in sozialen Netzwerken zu veröffentlichten, wurde vielerorts gefolgt.