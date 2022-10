Für Schäden aus 2. Weltkrieg : Polen fordert Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro von Deutschland

Warschau Während für die Bundesregierung die Reparationsfrage abgeschlossen ist, strebt Polen baldige Verhandlungen mit Deutschland über Reparationen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden an.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau sagte am Montag, er habe eine entsprechende diplomatische Note unterzeichnet. Diese solle Bundesaußenministern Annalena Baerbock (Grüne) übermittelt werden, die am Abend zu einem Besuch in Warschau erwartet wird.

In einem am 1. September veröffentlichten Bericht beziffert Warschau die von Deutschland zu fordernden Reparationen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden auf umgerechnet 1,3 Billionen Euro. Der Bericht wurde am 83. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen veröffentlicht, mit dem am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg begonnen hatte.