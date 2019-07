Polnische Reparationsforderungen : Die 1.000.000.000.000-Euro-Frage

Warschau Eine Billion Euro fordert Polen an Reparationszahlungen von Deutschland. Der Streit könnte das Verhältnis weiter belasten.

Dennoch wies der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages vor zwei Jahren den polnischen Vorstoß zurück: „Völkerrechtlich können die Argumente nicht überzeugen, weil der Staat Polen als solcher nach dem Weltkrieg nie in Frage gestellt wurde.“ Die Erklärung von 1953 sei also bindend. Ungeachtet dessen habe die Bundesregierung aber „eine moralische Pflicht“ anerkannt, die Last der Vergangenheit weiter abzutragen, etwa durch Investitionen in Zukunftsaufgaben. Auch das ist in der deutschen Politik weitgehend Konsens. Allein die AfD relativiert immer wieder die Last der Geschichte, etwa als Parteichef Alexander Gauland die Nazizeit zu einem „Vogelschiss in 1000 Jahren deutscher Geschichte“ erklärte.