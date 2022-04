Polen : Einmal Zeitenwende und zurück

Polens Minister­präsident Mateusz Foto: dpa/Thibault Camus

Warschau Zwei Millionen Geflüchtete, Inflation, Russland-Angst: Polen leidet schwer unter dem Krieg in der Ukraine. Doch nach dem ersten Schock sucht die rechtsnationale Pis-Regierung wieder Streit – vor allem mit Berlin und Brüssel.

In den ersten Märztagen sieht es in Warschau nach einer kleinen Revolution aus. 450 Abgeordnete stimmen mit Ja, niemand mit Nein. Das runderneuerte Gesetz über die Landesverteidigung passiert Polens Parlament im Eiltempo. Und alle ziehen mit. So etwas kennt man hier kaum. Auch der Senat stimmt zu, in dem die Opposition die Mehrheit hat. Am nächsten Morgen setzt Präsident Andrzej Duda seine Unterschrift unter den Text, der deutlich mehr Geld für Verteidigung vorsieht. Drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sind eingeplant. Zum Vergleich: Als Kanzler Olaf Scholz am 27. Februar in Deutschland eine „Zeitenwende“ ausruft, verspricht er „mehr als zwei Prozent des BIP“ für den Verteidigungsetat – und erntet Kritik aus Teilen der Regierungsfraktionen.

In Polen, scheint es, kennen sie im Angesicht des russischen Angriffskrieges keinen Parteienstreit mehr. Alle sind sich einig. Aber es geht ja auch um alles. Es geht um die Existenz der Nation. Denn nicht nur Duda ist sich sicher: „Russlands Präsident Wladimir Putin will das Zarenreich wiedererrichten, bis hin nach Kalisz.“ In Kalisz, einer ältesten polnischen Städte, hatte im 19. Jahrhundert Moskau das Sagen. Auch Regierungschef Mateusz Morawiecki warnt, nach der Ukraine „könnte Polen an der Reihe sein“. Da will Oppositionsführer Donald Tusk nicht zurückstehen: „Wir wollen Putin nicht in der Ukraine sehen und nicht in Europa.“

Info Polen ist das wichtigste Aufnahmeland Flüchtlinge Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar haben sich mehr als 2,7 Millionen Menschen aus dem Land in Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Donnerstag auf Twitter mit. Allein am Mittwoch der Karwoche kamen demnach 24.700 Flüchtlinge, ein Anstieg um drei Prozent im Vergleich zum Tag zuvor. Rückkehrer In Richtung Ukraine überquerten am Mittwoch 20.000 Menschen die Grenze. Seit Kriegsbeginn sind 629.000 Menschen in die Ukraine eingereist. Dabei handle es sich zum Großteil um ukrainische Staatsbürger. Sie reisen meist in Gebiete, die die ukrainische Armee zurückerobert hat. Aufenthalt Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere Staaten der Europäischen Union weitergereist sind. Die Ukraine hatte vor dem russischen Einmarsch mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Grenze.

Tusk geht sogar noch weiter. Er will auch keinen Streit mehr in Warschau sehen. „Ein Krieg der Polen gegen die Polen wäre das perfekte Szenario für Putin“, sagt der Liberalkonservative, der bis 2014 selbst Ministerpräsident war, später EU-Ratspräsident. Erst 2021 kehrte er in die Innenpolitik zurück – mit dem erklärten Ziel, die rechtsnationale Pis-Regierung abzulösen und dadurch „das Böse zu vertreiben“. Damals heizte Tusk den „Krieg der Polen gegen die Polen“ erst so richtig an. Der martialische Ausdruck ist im Land gängig und bezeichnet die tiefe Spaltung der Gesellschaft. Einem liberalen, EU-freundlichen Lager stehen Nationalisten und Erzkonservative gegenüber.

Personifiziert wird die Spaltung durch Tusk und Pis-Chef Jaroslaw Kaczynski, der seinen Gegnern auch schon einmal vorwirft, den „Landesverrat in den Genen zu tragen“. Ist mit solchen Hassreden nun Schluss? Tatsächlich wirkt es nach der russischen Invasion in der Ukraine anfangs so, als würden nicht nur die Abgeordneten im Sejm die Reihen schließen, sondern alle Menschen in Polen. Das Land schafft es in einer nationalen Kraftanstrengung, zwei Millionen Kriegsflüchtlinge aufzunehmen und mit allem zu versorgen, was nötig ist. Mit Essen, Wohnraum, Kleidung und nicht zuletzt: mit menschlicher Zuwendung. Zehntausende Freiwillige sind im Einsatz. Allein in Warschau wächst die Bevölkerung um mehr als 300.000 Menschen.

Parallel dazu schnellt die Inflation in die Höhe. Der Zloty verliert innerhalb weniger Tage zehn Prozent seines Werts. Doch wieder zieht die Politik an einem Strang. Der Staat verzichtet erst einmal auf die Mehrwertsteuer auf Energie und Grundnahrungsmittel. Die Geflüchteten erhalten unbürokratisch Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Schule und Studium, Kindergeld und Sozialhilfe. Im Westen Europas reiben sich viele die Augen. Waren es nicht die Polen, die im vergangenen Herbst an der Grenze zu Belarus auf kompromisslose Härte gegen Mi­granten setzten: auf illegale Pushbacks und den Bau einer Mauer?

Schon die Frage empört Regierungschef Morawiecki von der Pis. Es sei schließlich der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko gewesen, der „Menschen als Waffe missbraucht und einen hybriden Krieg gegen die EU“ entfesselt habe. „Der Drahtzieher ist Putin“, erklärte Morawiecki schon damals. Heute sieht er sich darin bestätigt, dass die Verantwortlichen in Brüssel und vor allem in Berlin schon immer blau­äugig waren, wenn es um Russland ging. Nord Stream 2 ist noch lange nicht vergessen. Zumal Nord Stream 1 noch am Netz ist. Deutschland sei „der Hauptbremser“ bei Sanktionen. Und auch bei Waffenlieferungen an die Ukraine.

In regierungsnahen Medien setzt sich diese Sicht immer stärker durch, je länger der Krieg dauert. So stört sich die Publizistin Aleksandra Rybinska an der „Selbstzufriedenheit“ der Deutschen. Der Beweis stehe noch aus, dass Berlin der Maxime „Russia first“ dauerhaft abgeschworen habe. Noch skandalöser finden Pis-Politiker, dass es in der EU keine „Kriegsdividende“ für Polen zu geben scheint. Im Gegenteil: Der Streit über die Rechtsstaatlichkeit droht sich wieder zuzuspitzen. Noch immer hält die EU-Kommission die Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zurück, die Polen zustehen. Und Anfang April hat Brüssel erstmals den neuen Rechtsstaatsmechanismus aktiviert. Gegen Ungarn zwar, aber Polen ist der nächste Kandidat für Sanktionen.