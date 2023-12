Parlament in Polen Donald Tusk bekommt Regierungsauftrag von Abgeordneten

Update | Warschau · Wie erwartet hat der amtierende Ministerpräsident in Polen am Montag die Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Oppositionsführer Donald Tusk hat am Abend von der Mehrheit der Abgeordneten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten.

11.12.2023 , 19:03 Uhr

Blick in das polnische Parlament am Tag der Abstimmung. Foto: AFP/WOJTEK RADWANSKI

Knapp zwei Monate nach dem Wahlsieg eines proeuropäischen Oppositionsbündnisses steht Polen endgültig vor dem Regierungswechsel. Der bisherige polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) scheiterte am Montag mit seinem Kabinett erwartungsgemäß bei einer Vertrauensabstimmung. In der Folge erhielt der Oppositionsführer und ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk von der Mehrheit der Abgeordneten den Auftrag zur Regierungsbildung. Nach acht Jahren PiS-Regierung, gespickt mit Konflikten mit der EU-Kommission, gilt der Regierungswechsel gewissermaßen auch als eine Rückkehr Polens nach Europa. Die nationalkonservative Regierungspartei, der Kritiker eine Untergrabung demokratischer Grundwerte und eine Aushöhlung der Justiz vorgeworfen haben, war bei der Wahl Mitte Oktober zwar wieder stärkste Kraft geworden. Sie hatte aber anders als die Oppositionsparteien, die sich eine Ablösung der PiS zum Ziel gesetzt hatten, keine Koalitionspartner, um eine Regierung zu bilden. Opposition in Polen einigt sich auf Koalitionsvertrag und will regieren Entscheidung getroffen Opposition in Polen einigt sich auf Koalitionsvertrag und will regieren Dennoch beauftragte Präsident Andrzej Duda, der der PiS nahesteht, zunächst Morawiecki mit der Regierungsbildung. Damit zögerte er den Übergang zur neuen proeuropäischen Regierung um Wochen hinaus. Nach seiner Regierungserklärung am Montag stimmten 190 der 460 Abgeordneten im polnischen Unterhaus, dem Sejm, für Morawieckis Kabinett, 266 dagegen. Die Ära des Regierungschefs endete damit genau sechs Jahre nach seinem Amtsantritt am 11. Dezember 2017. In seiner Rede warb er für Dialog. „Wir müssen den polnisch-polnischen Krieg beenden“, sagte er. Seine Fraktion applaudierte, doch Kritiker lachten über diese Äußerungen nach Jahren einer höchst polarisierenden Regierungspolitik. PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski sagte, er fürchte sich davor, was nun komme, möglicherweise „das Ende der Demokratie“. Die liberalen Gegner seiner Parte bezeichnete er als „Polen von der schlimmsten Sorte“. Am Abend erhielt dann Tusk den Auftrag zur Regierungsbildung. Weil es der zweite Anlauf ist, kam dieser von den Abgeordneten und nicht mehr von Duda. Am Dienstag folgt dann Tusks Regierungserklärung, nach der er die Vertrauensfrage stellen wird. Durch die absolute Mehrheit der Oppositionsparteien im Parlament gilt eine Zustimmung als sicher. Am Mittwoch wird dann voraussichtlich die Tusk-Regierung von Präsident Duda vereidigt werden. Ex-Präsident Lech Walesa kam am Montag mit einem Pullover mit der Aufschrift „Verfassung“ ins Parlament - ein Slogan, der sich gegen die Untergrabung demokratischer Normen durch die PiS-Regierung richtet. Viele erhoben sich und applaudierten Walesa, der erst letzte Woche an Covid-19 erkrankt war. Die Abgeordneten der PiS, deren Partei Walesa immer wieder kritisiert hatte, blieben sitzen und applaudierten nicht. Erste große Aufgabe für Tusk wird ein EU-Gipfel Ende der Woche sein, bei dem es unter anderem um die Unterstützung für die Ukraine geht.

(felt/Reuters)