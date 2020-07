Zweite Amtszeit : Präsidentschaftswahl in Polen - Andrzej Duda wiedergewählt

Präsidentschaftswahl in Polen - Andrzej Duda wiedergewählt

Andrzej Duda, Präsident von Polen, neben seiner Frau Agata Kornhauser-Duda und Tochter Kinga mit Unterstützern. MIt einem knappen Sieg hat er seinen Herausforderer Rafal Trzaskowski laut offiziellem Endergebnis in der Stichwahl geschlagen. Foto: dpa/Czarek Sokolowski

Warschau Enger könnte das Resultat kaum sein und es macht deutlich, wie gespalten die polnische Gesellschaft ist. Erst einmal kann aber die Regierungspartei PiS mit Duda im Präsidentenamt ihre nationalkonservative Agenda weiter vorantreiben.

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sich nach einem spannenden Wahlabend eine zweite Amtszeit gesichert. In der Stichwahl am Sonntag kam der Amtsinhaber laut Endergebnis auf 51,03 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Sein Herausforderer, der liberale Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, erreichte 48,97 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,18 Prozent.