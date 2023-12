Eklat im polnischen Parlament Abgeordneter löscht Chanukka-Leuchter mit Feuerlöscher und spricht von Satanismus

In Deutschland schließen sich 43 Prozent dieser Aussage an. Das ist ein höherer Anteil als der Gesamtdurchschnitt von 38 Prozent in den sieben untersuchten Ländern. Der zweiten in der Erhebung genannten antisemitischen Behauptung, „Juden haben zu viel Einfluss in unserem Land“, stimmten in Deutschland 21 Prozent zu. Unter den gesamten Befragten schwankte die Zustimmung zwischen 15 Prozent in den Niederlanden und 29 Prozent in Polen.