Idee von Trump-Schwiegersohn : Palästinenser lehnen US-Wirtschaftsplan von Kushner vehement ab

Manama Jared Kushner stößt mit seinen Plänen für Milliardeninvestitionen in die palästinensischen Wirtschaft auf wenig Gegenliebe. Denn politische Fragen klammert er aus.

Die Palästinenser haben den Wirtschaftsplan der USA für ihre Autonomiegebiete abermals vehement abgelehnt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wolle eine „Illusion wirtschaftlichen Wohlstands“ verkaufen, die nur die „Gefangenschaft“ der Palästinenser fortführe, teilte die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO am Mittwoch mit. Tags zuvor hatte Trumps Spitzenberater Jared Kushner in Bahrain seinen 50 Milliarden Dollar schweren Plan Investoren und Finanzministern aus mehreren Dutzend Staaten vorgestellt.

Weder die Palästinenser noch Israel, das viele der Vorhaben in den Palästinensergebieten genehmigen muss, waren bei der Konferenz vertreten. Die Palästinenserführung kritisierte vor allem, dass Kushner politische Konfliktthemen völlig ausgeklammert hat.

Auch mehrere Konferenzteilnehmer nahmen den Plan, der unter anderem große Investitionen in die Infrastruktur wie das desolate Stromnetz und die Schaffung einer Million neuer Arbeitsplätze vorsieht, mit Zurückhaltung auf - vor allem wegen der fehlenden politischen Komponente. „Die Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen und das Gewinnen dauerhafter Investitionen für die Region hängen letztlich davon ab, ob man in der Lage ist, ein Friedensabkommen zu erreichen“, sagte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, am Mittwoch.