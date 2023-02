Pistorius zu Besuch in Kiew „Wir können stolz darauf sein, was wir hier leisten“

Pistorius nimmt dabei die ganze Lieferkette für die westlichen Waffensysteme in Augenschein. Er reist übers polnische Rzeszow an und besucht dort schon am Montag den zentralen Umschlagplatz für die Rüstungslieferungen. Das „Camp Nachtigall“ am Rande des zivilen Flughafens ist schwer geschützt und von Patriot-Stellungen umgeben. Die Flugabwehrraketen sind gegen mögliche Raketenangriffe in Position. Auf dem Gelände wurden Bunkeranlagen gebaut. Über Lautsprecher kann Alarm ausgelöst werden.