Erste Ermittlungsergebnisse liegen vor Pistorius beunruhigt über Informationen zu Pipeline-Leck

Die ersten Ermittlungsergebnisse zu den Beschädigungen an einer Gas-Pipeline und einem Kommunikationskabel zwischen Estland und Finnland geben nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius Anlass zur Sorge. „Die Informationen, die ich habe, sind beunruhigend“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagmorgen am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Über Details solle nun in aller Ruhe im Kreis der Verbündeten gesprochen werden. Weitere Angaben machte er nicht.