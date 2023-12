Bildungssysteme weltweit Das kann Deutschland von Pisa-Spitzenreitern lernen

Auch Kanadas Schüler werden zum größten Teil in Einheitsschulen unterrichtet. Das Land investierte nach Daten der Industrieländerorganisation OECD im vergangenen Jahr rund 6 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in Bildung, in Deutschland waren es 4,6 Prozent. Mit Eintritt in den Kindergarten kommen Heranwachsende in ein engmaschiges Monitoring, das Förderbedarfe erfasst. Dieses Monitoring ermöglich es, Lehrpläne individuell anzupassen. Schwächere Kinder erhalten folglich andere Förderpläne als hochbegabte Kinder. Der Kindergarten wird als Vorschule verstanden. Eine Besonderheit kanadischer Bildungspolitik ist die Förderung des Wohlbefindens. Positive Schulerfahrungen sollen die psychische und physische Gesundheit Lernender unterstützen. Um dieses Ziel zu erreichen, führen Schulen regelmäßige Befragungen der Schülerschaft durch und passen ihre Lehrkonzepte entsprechend an. Für deutsche Verhältnisse ausgefallene Fächer wie Journalismus, Tourismus oder Fotografie sollen zur positiven Schulerfahrung beitragen. In den 1990er Jahren entschied man sich, die Leistungsbewertung radikal zu überdenken, und führte ein individualisiertes System ein: Statt des notenbasierten Vergleichs der Schülerinnen und Schüler untereinander, fertigen Lehrer sogenannte Fortschrittsreports an, die den Lernprozess abbilden.