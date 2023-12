Singapur, Finnland, Kanada Deutschland kann sich von Pisa-Spitzenreitern einiges abschauen

In allen drei Pisa-Kategorien (Mathe, Lesen, Naturwissenschaften) schneidet auch Estland mit Bestwerten ab. Kindergärten werden hier explizit als Vorschulen betrachtet. Wie in Finnland werden auch hier alle Schüler die ersten neun Jahre gemeinsam unterrichtet. Womit ebenfalls die Leitungsselektion erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Beratungszentren bieten bei Problemen individuelle Hilfe. Eine so angepasste Förderung der Lernenden spielt eine herausragende Rolle, was zu einer Verbesserung der schwachen Schüler führt und die Gruppe der Leistungsstärksten vergrößert.