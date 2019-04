Chef der Regierungspartei PiS : Jaroslaw Kaczynski bezeichnet Homosexuelle als "Bedrohung" für Polen

Jaroslaw Kaczynski bei einer Rede in Warschau (Archivbild). Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Warschau Jaroslaw Kaczynski, der Chef von Polens rechtsnationalistischer Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, hat Homosexuelle, die Geschlechterforschung und frühe Sexualaufklärung von Kindern als "Bedrohung" für sein Land bezeichnet.

Kaczynski sprach am Mittwoch im zentralpolnischen Wloclawek bei einer Konferenz mit dem Titel "Pole sein - Ehre und Pflicht". Von seiner Rede lag der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag ein Videomitschnitt vor.

"Diese Ideologien, diese Philosophien, all das ist importiert", sagte Kaczynski. Er verurteilte Angriffe auf die katholische Kirche und hob die Rolle des christlichen Glaubens in Polen hervor. "Die Position der katholischen Kirche in Frage zu stellen, ist ein unpatriotischer Akt."