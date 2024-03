Veto des Präsidenten Polen streitet um die „Pille danach“ – Regierung kündigt „Plan B“ an

Diesen Weg will die Regierung nun gehen: „Wir starten jetzt Plan B“, verkündete Tusk unmittelbar nach dem Veto von Duda. Der Regierungschef hatte im Januar auch einen Vorstoß unternommen, um das restriktive polnische Abtreibungsrecht insgesamt zu liberalisieren. Derzeit noch sind Abtreibungen in Polen nur im Fall von Vergewaltigung oder Inzest erlaubt oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.