„Tot oder lebendig“ : Philippinen-Präsident Duterte lässt jetzt entlassene Häftlinge jagen

Manila Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte ist bekannt für seine martialischen Worte und Taten. Nun will er, dass entlassene Gefängnishäftlinge wieder eingefangen werden. Seinem Wunsch zufolge lieber tot als lebendig.

Die Forderung von Präsident Rodrigo Duterte, mehrere Hundert wegen guter Führung vorzeitig entlassene Strafgefangene "tot oder lebendig, besser aber tot" wieder einzufangen, hat auf den Philippinen für Empörung gesorgt. Justizminister Menardo Guevarra sagte am Mittwoch der Tageszeitung "PhilStar", die Anweisung Dutertes sei "nicht wörtlich zu nehmen".

Duterte sagte in philippinischen Medien an die Adresse der Betroffenen: "Ich an eurer Stelle würde mich der nächsten Polizeiwache oder dem nächsten Militärstützpunkt ergeben. Ich werde eine Million Pesos (umgerechnet 17.350 Euro) Kopfgeld auf jeden von euch aussetzen, egal ob tot oder lebendig."