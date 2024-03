Südchinesisches Meer Streit um Gebietsansprüche — Philippinen drohen China

Das chinesische Verteidigungsministerium beschuldigte die Philippinen, den Streit um Gebiete im Südchinesischen Meer mit provozierenden Schritten anzufachen und Desinformation zu verbreiten, um die internationale Gemeinschaft in die Irre zu führen. Manila befinde sich weiter auf einem gefährlichen Weg, hieß es in einer am Donnerstag von der chinesischen Botschaft in Manila veröffentlichten Erklärung von Wu Qian, dem Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums.