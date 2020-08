Viele Soldaten unter Opfern : Elf Tote und dutzende Verletzte bei Bombenanschlag in den Philippinen

Jolo Bei einem Anschlag im Süden der Philippinen hat es am Montag zahlreiche Opfer gegeben. Auf der Insel Jolo kämpen von der Regierung unterstützte Kräfte seit Langem gegen eine militante Islamistengruppe.

Zunächst war nach Angaben des Roten Kreuzes am Mittag (Ortszeit) ein neben einem Militärfahrzeug geparktes Motorrad, an dem Sprengstoff befestigt war, in die Luft gegangen. Die Explosion ereignete auf einer Hauptstraße in der Stadt Jolo in der Provinz Sulu, 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Kurz darauf kam es in der Nähe zu einer zweiten Explosion: Dort habe sich eine Selbstmordattentäterin in die Luft gesprengt, hieß es. Die Polizei suchte umgehend die Gegend nach weiteren Sprengsätzen ab. Die Insel Jolo gilt als Hochburg von Abu Sayyaf.