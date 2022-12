Zwei Tote bei Protesten Neue peruanische Präsidentin will Wahlen vorziehen

Die neue peruanische Präsidentin Dina Boluarte hat den Forderungen Tausender Demonstranten in dem südamerikanischen Land nachgegeben und vorgezogene Neuwahlen in Aussicht gestellt. In einer im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache erklärte sie am Montagmorgen, sie werde dem Kongress vorschlagen, die Wahlen vorzuziehen.